Andressa Marinho - Deivid Maldonado e S1 Fotografia

Andressa MarinhoDeivid Maldonado e S1 Fotografia

Publicado 01/02/2025 10:31 | Atualizado 01/02/2025 11:03

Rio - A rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, Andressa Marinho, anunciou um novo projeto que promete fortalecer ainda mais a cultura do samba no pé. Neste domingo, (2), a quadra da escola receberá o primeiro aulão do "Sambando com a Rainha", um encontro para ensinar e aprimorar a dança. A iniciativa é voltada para homens, mulheres e crianças a partir de 5 anos.

fotogaleria

Andressa que, além de estar à frente da bateria Guerreiros, é professora de samba e reforça seu compromisso com a transmissão desse legado."Eu como rainha de bateria, professora de samba no pé e eternamente passista, tenho a preocupação de criar um legado e compartilhar conhecimento sobre a dança do samba por onde for. Essa iniciativa tem o objetivo de criar o projeto de samba no pé da Unidos de Padre Miguel, onde podemos ensinar, capacitar e doutrinar crianças, mulheres e homens que sonham em aprender mais sobre a cultura. Vamos germinar e cultivar o samba", explica.O aulão acontecerá das 13h às 14h30 e será dividido entre iniciante e avançado, permitindo que todos, independentemente do nível de experiência, possam participar e evoluir no ritmo do samba. Para um melhor desempenho durante a aula, é necessário levar salto alto e roupa confortável.As inscrições têm uma taxa de R$ 30 e podem ser feitas diretamente com Sávio Andrade pelo telefone (21) 99949-7921.As aulas serão na quadra da Unidos de Padre Miguel (Rua Mesquita, 8, Padre Miguel).