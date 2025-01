Baianas da Estácio vão abrir o desfile - Divulgação

Publicado 31/01/2025 15:29

Rio - As tradicionais baianas da Estácio de Sá terão um papel de bastante destaque no próximo desfile. A ala foi escolhida pelo carnavalesco Marcus Paulo para vir no primeiro setor, representando Iamandacy, "a mãe da mata" na cultura indígena.