Presidentes de agremiações que integram a Superliga participaram de sorteio - Divulgação

Presidentes de agremiações que integram a Superliga participaram de sorteioDivulgação

Publicado 31/01/2025 10:05

Rio - A diretoria da Superliga Carnavalesca do Brasil, responsável pela gestão dos desfiles da Estrada Intendente Magalhães, definiu em sorteio a ordem de apresentação das agremiações do Grupo de Avaliação, como é conhecida a "última divisão" do Carnaval.

Duas escolas abrirão as séries Prata e Bronze em cada dia. Vale lembrar que a Série Prata desfila nos dias 2, 3 e 4 de março, enquanto as agremiações da Bronze se apresentam em 7 e 8 de março, a partir das 18h.

Confira o ordem do Grupo de Avaliação:

Domingo, 2 de março:

1- Mocidade Unida da Cidade de Deus

2- Império da Resistência

Segunda-feira, 3 de março:

1- Novo Império

2- Difícil é o Nome

Terça-feira, 4 de março:

1- América Samba e Paixão

2- Coroado de Jacarepaguá

Sexta-feira, 7 de março:

1- Rosa de Ouro

2- Unidos do Valqueire

Sábado, 8 de março:

1- Mocidade de Inhaúma

2- Unidos de Manguinhos