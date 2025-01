Beatriz Reis - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2025 20:00 | Atualizado 30/01/2025 20:01

Rio - Beatriz Reis foi anunciada como uma das estrelas do Acadêmicos do Salgueiro para o desfile de Carnaval. O convite partiu do presidente da agremiação, André Vaz, que destacou a energia contagiante e a vibração da ex-BBB como elementos fundamentais para a abertura do desfile. Bia dividirá o protagonismo na Marquês de Sapucaí com o cantor Xande de Pilares e outros convidados especiais.



Nesta quinta-feira (30), Beatriz visitou o barracão da escola, localizado na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio. A apresentadora teve a oportunidade de conhecer os bastidores da grande festa, explorando os setores de confecção de fantasias e alegorias.



Este ano, o Acadêmicos do Salgueiro levará para a avenida o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", que celebra a fé, a resistência e a força da ancestralidade. A agremiação será a terceira escola a cruzar a Sapucaí na segunda-feira, 3 de março.

