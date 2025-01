Luciana Picorelli vai desfilar na Em Cima da Hora - Divulgação

Publicado 30/01/2025 08:36

Rio - Poucos dias após deixar a Tradição, onde havia sido anunciada como rainha de bateria, Luciana Picorelli foi convidada a desfilar como embaixatriz da escola de samba Em Cima da Hora, na Série Ouro. O gesto partiu do presidente Heitor Fernandes.

Luciana, que já participou do ensaio técnico da Em Cima da Hora, na Sapucaí, no último fim de semana, chegou a receber propostas para ser musa em agremiações do Grupo Especial, no entanto, preferiu ficar somente na Série Ouro.