Tatiana Breia é anunciada como a nova musa da Unidos do JacarezinhoDivulgação / Gardel Assessoria

Publicado 04/02/2025 12:49 | Atualizado 04/02/2025 12:53

Rio - Unidos do Jacarezinho anunciou, nas redes sociais, Tatiana Breia como nova musa para a Série Prata no Carnaval 2025, na Intendente Magalhães. A professora fará uma jornada tripla para a celebração desse ano, com contribuição para União da Ilha e destaque de alegoria da Unidos da Tijuca.

"Fiquei super surpresa com o convite da escola. Já estava pronta para uma jornada dupla, mas tripla não esperava. Eu amo o carnaval, então fazer parte dele ainda mais é super gratificante", declarou Tati, conhecida como 'musa da educação'.

Tatiana também contou como foi receber o convite da escola da comunidade. "Quando eu recebi o convite, a diretoria me falou que me acompanhava pelas redes sociais e conhecia minha causa e projetos em prol das crianças da educação, isso me balançou muito para aceitar o convite. Pegaram no meu ponto fraco. Será uma honra fazer parte deste desfile", explicou.

Com o enredo "Eureka! E se fez a luz", a agremiação desfilará na terça-feira de Carnaval, e seguirá em busca de uma vaga na Marquês de Sapucaí em 2026.