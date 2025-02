Tati Minerato participa de ensaio da Estácio de Sá - Anderson Bordê/ Divulgação

Tati Minerato participa de ensaio da Estácio de SáAnderson Bordê/ Divulgação

Publicado 04/02/2025 08:29

Rio - Tati Minerato, de 36 anos, participou do ensaio da Estácio de Sá, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira (3), e atraiu olhares. A rainha de bateria da escola apostou em um look coladinho, dourado e preto, para a ocasião e deu um show de boa forma.

fotogaleria

Como de costume, ela também deu um show de samba no péà frente dos ritmistas da bateria "Medalha de Ouro", comandada pelo mestre Chuvisco.

Para encarar o ritmo intenso dos ensaios, Tati levou um lanchinho especial: açaí gelado e banana. "Não tem como enfrentar essa maratona de ensaios sem um reforço. Sempre como banana e açaí antes de entrar na avenida, porque me dão energia e refrescam ao mesmo tempo! A banana também me ajuda a evitar câimbras, já que o esforço nas pernas e panturrilhas é grande", revela.

A Estácio será a quinta escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval pela Série Ouro. A agremiação levará para a Avenida o enredo "O Leão se Engerou em Encantado Amazônico". Tati ainda brilhará como musa da Mocidade, do Grupo Especial.