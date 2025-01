Ketula Mello é a nova musa da escola de samba Tradição - Divulgação

Publicado 30/01/2025 09:35

Rio - A escola de samba Tradição, que retornará para a Série Ouro no Carnaval 2025, anunciou nas redes sociais que Ketula Mello é a nova musa da agremiação. A empresária e personal trainer celebrou o momento, destacando que está totalmente focada na azul e branco de Campinho.

"O carnaval representa minha história, minha essência e minha maior alegria. Nesse momento o meu coração está dedicado exclusivamente à Tradição. As expectativas são as melhores possíveis. Estamos trabalhando com muita dedicação para entregar um desfile emocionante e inesquecível", declarou Ketula.



O anúncio marca o retorno da empresária ao desfile carioca. Em 2024, foi musa da Mocidade Unida da Mooca, em São Paulo. Inspirada no pai, que era carnavalesco, ela começou sua história nas agremiações ainda criança. Aos 5 anos, chegou ao posto de rainha de bateria mirim e aos 9, assumiu como porta-bandeira.

No Rio, foi passista em escolas de destaque como Acadêmicos do Cubango, União da Ilha, Unidos da Tijuca e Porto da Pedra. Aos 16, assumiu o posto de rainha de bateria da vermelho e branco de São Gonçalo. A personal brilhou como musa do Caldeirão do Hulk (2003) e como rainha do carnaval do Rio (2008), além de ser musa da Imperatriz Leopoldinense.

Com o enredo "Reza", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Valente, a Tradição levará para a avenida a importância das orações, pedidos e agradecimentos, destacando o papel da fé na vida de diversos grupos, incluindo a comunidade LGBTQIAPN+. A escola abrirá a segunda noite dos desfiles da Série Ouro, no sábado de carnaval, 1º de março, na Marquês de Sapucaí.