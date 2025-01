Maria Augusta fez aniversário e ganhou bolo - Milena Barbosa / Divulgação

Publicado 30/01/2025 11:58 | Atualizado 30/01/2025 11:59

Rio - Tema do enredo da escola mirim Aprendizes do Salgueiro, a carnavalesca Maria Augusta completou 83 anos e ganhou uma festa na quadra, com direito a bolo.



"Eu só tenho a agradecer, dizer que estou muito feliz. É muito bom comemorar o aniversário com vocês, que é o amanhã da escola, o amanhã da vida. Isso pra mim é muito importante", disse Maria Augusta, emocionada. A celebração ocorreu na última quinta-feira (23).