Segundo fim de semana de ensaios técnicos começa no sábado (1) Anderson Bordê / Divulgação

Publicado 30/01/2025 16:03

Rio - O espírito carnavalesco já tomou conta do Rio de Janeiro e a agenda da folia está lotada de opções para todos os gostos. Neste fim de semana, os foliões podem curtir os diversos blocos de rua ou os ensaios técnicos nas Marquês de Sapucaí, para prestigiar as escolas de samba.



Paraíso do Tuiuti, Beija-Flor e Mangueira são as escolas de samba que vão comandar a segunda noite de ensaios técnicos do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, neste sábado (1), a partir das 19h.

Para Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, o teste vai servir para mostrar ao público o que ela faz de melhor: sambar.



"Pisar na Marquês de Sapucaí sempre passa um filme na cabeça, gera uma emoção. É o momento mais esperado por nós, sambistas. Podem ter certeza que vou sambar e me divertir muito. Entregar aquilo que o público espera: samba no pé", destacou.



Na Mangueira, os mestres de bateria Hudson Taranta e Rodrigo Explosão pretendem colocar em prática tudo o que vêm montando nos ensaios da "Tem Que Respeitar Meu Tamborim". "A expectativa é de testar tudo aquilo que a gente vem ensaiando desde que o nosso hino foi escolhido, esse primeiro ensaio técnico será realmente um ensaio", explicou Taranta.



"Estamos ensaiando bastante, a galera está bastante empolgada. Isso porque o ensaio, que passou para a Visconde de Niterói, evoluiu muito a nossa escola, a nossa bateria, em questão de espaçamento. Sem contar também que o público também ajuda muito, a galera mantém o foco. Então, a gente pode falar que aguardem a Mangueira, porque estamos indo para fazer bonito e para mostrar que a gente está na briga por esse título. Podem aguardar que nós vamos brigar até o final", completou Explosão.

Blocos da Zona Sul à Oeste



Da Zona Sul à Oeste da cidade, as opções de blocos são variadas, indo do infantil, passando pelos tradicionais e chegando aos megablocos. Confira o calendário completo ao final da matéria.



No sábado, o megabloco Carrossel de Emoções vai tomar conta da Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. A concentração será às 7h, o desfile começa às 9h e vai até às 12h. A festa vai contar com participações de FP do Trem Bala, Tonzão Chagas e MC Andinho.



Também na Região Central, o Bloco Fina Batucada vai agitar a Rua Ramalho Ortigão pela manhã, com concentração às 8h e desfile às 9h. Seguindo no Centro do Rio, a Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária vai animar a noite na Zona Portuária a partir das 16h.



Na Zona Sul, o bloco infantil Sorvetada Gigantes da Lira vai animar a criançada na Praça Jardim Laranjeiras às 11h. Em Ipanema, acontece o Hipnotizados, na Avenida Vieira Souto, altura do Posto 9, às 9h.



Seguindo para a Zona Norte da cidade, o Bloco Folia do Largo do Sapê anima os foliões de Bento Ribeiro às 16h. Na Zona Oeste, o público pode curtir o Tá Chegando A Hora, na Rua Barros de Alarcão, em Pedra de Guaratiba.



No domingo (2), é a vez da Série Ouro se apresentar na Marquês de Sapucaí. As escolas de samba Tradição, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, Unidos do Porto da Pedra vão fazer seu ensaio técnico e mostrar o que espera o público para o carnaval.



O megabloco Chá da Alice vai invadir a Rua Primeiro de Março na manhã de domingo, a partir das 7h. Na ocasião, o trio do Babado Novo vai receber os grupos É o Tchan e Sambay.



No Flamengo, na Zona Sul do Rio, o Bloco Okê vai agitar o Parque do Flamengo a partir das 14h. Já em Piedade, na Zona Norte, a animação carnavalesca fica por conta do Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, às 18h.



Confira o calendário completo:



Sábado, 1 de fevereiro



Região Central



- Carrossel de Emoções 2025 (Megabloco)

Endereço: R. Primeiro de Março, 57 - Centro

Concentração: 07h

Início: 09h

Fim: 12h

Participações: FP Do Trem Bala, Tonzão Chagas, e MC Andinho



- Bloco Fina Batucada (Tradicional)

Endereço: R. Ramalho Ortigão, 9 - Centro

Concentração: 08h

Início: 9h

Fim: 12h



- Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária (Tradicional)

Endereço: Praça Mauá, s/n - Centro

Concentração: 16h

Início: 20h

Fim: 22h



Zona Norte



- Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê (Tradicional)

Endereço: Rua Nuassu, 39, Bento Ribeiro

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 22h



Zona Oeste



- Bloco Tá Chegando A Hora (Tradicional)

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Concentração: 17h

Início: 19h

Fim: 22h



Zona Sul



- Sorvetada Gigantes da Lira (Infantil)

Endereço: Praça Jardim Laranjeiras

Concentração: 11h

Início: 11h

Fim: 14h



- Hipnotizados (Tradicional)

Endereço: Avenida Vieira Souto, 298, altura do Posto 9 - Ipanema

Concentração: 8h

Início: 9h

Fim: 12h



Domingo, 2 de fevereiro



Região Central



- Bloco Chá da Alice (Megabloco)

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - R. Primeiro de Março, 66 - Centro

Concentração: 07h

Início: 08h

Fim: 12h

Participações: Trio do Babado Novo recebe os grupos É o Tchan e Sambay



Zona Sul



- Bloco Okê (Tradicional)

Endereço: Parque do Flamengo, 278 - Flamengo

Concentração: 14h

Início: 15h

Fim: 20h



Zona Norte



- Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (Tradicional)

Endereço: R. João Pinheiro, 171 - Piedade

Concentração: 16h

Início: 18h

Fim: 22h