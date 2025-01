Marcos Alexandre, novo diretor de Carnaval da Vizinha Faladeira - Divulgação

Publicado 31/01/2025 09:19

Rio - A Vizinha Faladeira tem um novo diretor de Carnaval. Com passagens por agremiações como Império Serrano, Estácio e Vila Isabel, entre outras, Marcos Alexandre chega para ajudar a escola na reta final da preparação para o desfile da Série Prata.

"Será uma grande satisfação defender e honrar as cores da Pioneira do Samba. Um desafio ao qual me dedicarei, sem medir esforços para devolvê-la ao seu lugar de direito e legitimidade, que é a Marquês de Sapucaí. Agradeço ao presidente David por me confiar essa missão e pela oportunidade em participar desse processo de resgate da escola junto à comunidade. Vamos todos à luta! A palavra união significa sucesso. Juntos somos mais fortes", comemorou o novo reforço.

A Vizinha será a sétima a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março, pela Série Prata, com o enredo "Carnaval pra gringo ver", de autoria do carnavalesco Marcus Ferreira.