Viviane Araujo surge deslumbrante em ensaio de rua do Salgueiro - Agnews

Viviane Araujo surge deslumbrante em ensaio de rua do SalgueiroAgnews

Publicado 31/01/2025 07:53

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, surgiu deslumbrante no ensaio de rua do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (30). A rainha de bateria mostrou todo o samba no pé mesmo embaixo de chuva.

fotogaleria

Para a ocasião, a atriz exibiu o corpo definido ao usar um look vermelho com detalhes prateados, cheio de franjas e brilhos. Cabelo preso, brincos e sandália completaram o visual da intérprete da personagem Rosana na novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima".



Através das redes sociais, a rainha de bateria mostrou detalhes do visual escolhido, ao contar que estava prontinha para abrilhantar o ensaio. "Bora sambar", escreveu a famosa na legenda da publicação.



Nos comentários do post, personalidades e internautas não pouparam elogios. Sabrina Sato comentou uma sequência de "emojis" de coração. "Linda, amada", expressou Adriana Bombom. "Sempre maravilhosa e por onde passa esbanja alegria, minha rainha das rainhas", opinou uma usuária do Instagram.



Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.

Para a ocasião, a atriz exibiu o corpo definido ao usar um look vermelho com detalhes prateados, cheio de franjas e brilhos. Cabelo preso, brincos e sandália completaram o visual da intérprete da personagem Rosana na novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima".Através das redes sociais, a rainha de bateria mostrou detalhes do visual escolhido, ao contar que estava prontinha para abrilhantar o ensaio. "Bora sambar", escreveu a famosa na legenda da publicação.Nos comentários do post, personalidades e internautas não pouparam elogios. Sabrina Sato comentou uma sequência de "emojis" de coração. "Linda, amada", expressou Adriana Bombom. "Sempre maravilhosa e por onde passa esbanja alegria, minha rainha das rainhas", opinou uma usuária do Instagram.Em 2025, a agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.