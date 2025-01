Andrea de Andrade e Anny Alves participam do ensaio da Porto da Pedra - Anderson Bordê / Divulgação

Andrea de Andrade e Anny Alves participam do ensaio da Porto da PedraAnderson Bordê / Divulgação

Publicado 31/01/2025 13:21

Rio - Andrea de Andrade e Anny Alves marcaram presença no ensaio da Porto da Pedra, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (30). Rainha de bateria e musa da agremiação, respectivamente, as beldades deram um show de samba no pé e capricharam nos looks para a ocasião.

fotogaleria

Andrea usou um look todo em corrente de metais com cerca de 6 mil cristais. Já Anny apostou em um figurino sofisticado, composto por um top estruturado e uma saia com fendas laterais, adornado com 8 mil cristais e franjas.

A Porto da Pedra vai defender na Série Ouro o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou", sobre a saga de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia. A vermelha e branco será a quinta escola a se apresentar no sábado, 1º de março e, apostará no enredo de Mauro Quintaes para lutar pela volta ao Especial.