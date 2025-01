Carrossel de Emoções se apresenta pela terceira vez no circuito de megablocos - Divulgação/Riotur

Publicado 31/01/2025 12:25 | Atualizado 31/01/2025 14:57

Rio - A abertura do circuito de Megablocos de 2025, neste sábado (1º), será de muito funk das antigas. O Carrossel de Emoções faz sua terceira apresentação no Centro do Rio e promete levar um verdadeiro baile aos foliões, revisitando a década de 1990 e com várias participações especiais. O início do Carnaval oficial de rua 2025 contará com blocos desfilando em todas as regiões da cidade ao longo do fim de semana.

O desfile do Carrossel de Emoções acontece na Rua Primeiro de Março, com concentração às 7h e início às 9h. A banda garante a folia dos cariocas e turistas até 12h e além de homenagear o funk dos anos 1990, vai passear por vários ritmos. O show terá participação do MCs Andinho, intérprete do hit "Já é sensação"; Tonzão do grupo "Os Hawaianos", e FP do Trem Bala, da nova geração do funk. A madrinha do bloco é a ex-BBB Fernanda Keulla, vencedora da edição de 2013 do programa.

"É um bloco cuja essência é em cima do funk dos anos 90: Claudinho e Buchecha, MC Marcinho, MC Sapão. Porém, é um show baile que toca de tudo, então tem o momento do Pop-Rock, do Axé, do funk e tem um espaço para as coisas novas, funks novos. É um show bem eclético, bem para cima, com uma pegada bem Carnaval", afirmou o cantor e fundador do bloco, Fernando Guina.

Pioneiro bloco de funk do mundo, o Carrossel de Emoções fez sua estréia no Carnaval carioca em 2013, comandando o trio do Bloco da Favorita, na orla de São Conrado, na Zona Sul, onde permaneceu por três anos. Em 2016, com o crescimento do público, passou a fazer um desfile independente na Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Após a pandemia, em 2023, o grupo realizou a primeira apresentação no circuito dos megablocos no Centro, e voltou em 2024, quando animaram milhares de foliões com a temática dos anos 2000. A expectativa é repetir o feito na abertura de 2025.



"A gente pelo segundo ano está abrindo o circuito dos megablocos e está super animado. Estamos trazendo uma temática dos anos 1990 para esse desfile, tanto no figurino dos integrantes, quanto no repertório, vai ter bastante coisa dessa época e de todos os estilos. A nossa expectativa é a melhor possível, a cada ano que a gente está desfilando no Centro o público vem aumentando, vem aderindo mais, já que a gente sempre desfilou na Barra. A gente está muito feliz com esse momento e com certeza vamos fazer um grande desfile para abrir o Carnaval do Rio de Janeiro".

Guina também convidou o público a escolher suas fantasias para aproveitar o melhor dos anos 90 com o Carrossel de Emoções. "Está todo mundo convidado, vai ser uma festa incrível. A gente vai estar lá fazendo nossos funks cariocas e relembrando uma década tão importante. Vá com a sua fantasia curtir hits dessa época e coisa atual, também, convidados. Vai ser uma festa linda, a gente se vê lá".

Blocos oficiais animam fim de semana nas ruas da cidade

Além do Carrossel de Emoções, o sábado ainda terá o bloco Fina Batucada, que tem bateria majoritariamente composta por mulheres, às 8h, também no Centro. Em Laranjeiras, na Zona Sul, haverá o clássico bloco infantil Sorvetada Gigantes da Lira, às 11h. Já em Bento Ribeiro, na Zona Norte, ocorre o desfile Folia Largo do Sapê, às 16h. No mesmo horário, mas no Centro, se apresenta a tradicional Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária. O dia termina com o Tá Chegando a Hora, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, a partir das 17h.

No domingo (2), é a vez do megabloco Chá da Alice, inspirado no universo da obra "Alice no País das Maravilhas", animar os foliões pela Rua Primeiro de Março, a partir das 7h. O desfile irá celebrar os 40 anos do Axé, com apresentação da banda Babado Novo e participações de É o Tchan e Sambay, a primeira roda de samba voltada para o público LGBTQIAPN+. Às 14h, o Bloco Okê, primeiro bloco de karaokê do Brasil, se apresenta no Flamengo, Zona Sul. O Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade, na Zona Norte, finaliza o dia de eventos, a partir das 16h, inaugurando uma sequência de desfiles que acontecerão sempre aos domingos, até o Carnaval.



A Riotur divulgou o plano operacional para o Carnaval de Rua 2025, que conta com programação oficial de 37 dias de folia. Ao todo, são previstos 482 desfiles, com 685 blocos inscritos para as apresentações espalhadas por diversas regiões da cidade. Somente o Centro será palco de 128 desfiles. A expectativa é reunir cerca de seis milhões de pessoas na cidade. A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2025 e no site oficial do Carnaval de rua.

"A cidade está completamente preparada para essa festa tão especial e diversa, que enche as ruas do Rio de cor e alegria. Até o dia 9 de março, o folião vai poder contar com um calendário extenso de blocos, espalhados por todas as regiões da cidade", disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Serviço

Circuito de blocos 1º de fevereiro (sábado)

Carrossel de Emoções 2025 (Megabloco): R. Primeiro de Março, 57 - Centro



Concentração: 7h. Inicio: 9h. Fim: 12h



Bloco Fina Batucada (Tradicional): R. Ramalho Ortigão, 9 - Centro



Concentração: 8h. Início: 10h Fim: 12h.





Sorvetada Gigantes da Lira (Infantil): Praça Jardim Laranjeiras



Concentração: 10h Início: 11h. Fim: 14h.





Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê (Tradicional): Rua Nuassu, 39, Bento Ribeiro



Concentração: 16h. Início: 18h. Fim: 22h.





Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária (Tradicional): Praça Mauá, s/n - Centro



Concentração: 16h. Início: 20h. Fim: 22h.





Bloco Tá Chegando A Hora (Tradicional): Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba



Concentração: 17h. Início: 19h. Fim: 22h.

Circuito de blocos 2 de fevereiro (domingo)

Bloco Chá da Alice (Megabloco): Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - R. Primeiro de Março, 66 - Centro



Concentração: 07h. Início: 8h. Fim: 12h.





Bloco Okê (Tradicional): Parque do Flamengo, 278 - Flamengo



Concentração: 14h. Início: 15h. Fim: 20h.





Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (Tradicional): R. João Pinheiro, 171 - Piedade



Concentração: 16h. Início: 18h. Fim: 22h.