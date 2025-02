Profissionais da Imperatriz reunidos com a presidente após renovação - Wagner Rodrigues / Imperatriz

Publicado 01/02/2025 07:40 | Atualizado 01/02/2025 07:42

Rio - Faltando um mês para o desfile do Grupo Especial, a diretoria da Imperatriz surpreendeu e anunciou, na noite desta sexta-feira (31), a renovação para 2026 do contrato do carnavalesco Leandro Vieira e de todos os demais profissionais da agremiação.

A lista inclui o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, mestre Lolo, o intérprete Pitty de Menezes e o coreógrafo Patrick Carvalho.

A dupla da direção de Carnaval, André Bonatte e Pedro Henrique Leite, o coordenador Gustavo Macedo, o diretor de barracão Roni Jorge e o responsável pela Harmonia, Thiago Santos, também foram confirmados nos cargos.

Catia Drumond, presidente da Verde e Branco de Ramos, celebrou as renovações e afirmou que "em time que está ganhando, não se mexe": "Somos uma família, e me orgulha muito poder contar com cada um deles no elenco da nossa escola. A sintonia de todos reflete completamente no trabalho e na Imperatriz a gente valoriza demais essa união e energia. Estamos prontos, muito felizes, e com a certeza de que vamos apresentar um grande desfile em 2025, junto desse nosso timaço que segue para 2026."

Leandro Vieira, que em 2026 irá para o quarto desfile consecutivo na Imperatriz, também comemorou.

"Acredito que grandes carnavais só são possíveis com as somas dos potenciais de uma grande equipe. Fico feliz por poder seguir fazendo parte de um time que, por se apoiar, e incentivar o sucesso do outro, opta por seguir junto de forma unânime. Além disso, pra mim, é bonito olhar pra essa Imperatriz e enxergar que a minha história pode ganhar mais um capítulo junto da história dela”, afirmou.

A Imperatriz, que tem como enredo "Ómi Tútú ao Olúfon- água fresca para o Senhor de Ifón", será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 2 de março. O tema conta a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô.