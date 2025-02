Karolliny Fernandes e Henrique Almeida defenderão o terceiro pavilhão da Lins - Divulgação

Karolliny Fernandes e Henrique Almeida defenderão o terceiro pavilhão da LinsDivulgação

Publicado 03/02/2025 12:31 | Atualizado 03/02/2025 12:34

Rio - Defendendo pela primeira vez o terceiro pavilhão da Lins Imperial, escola da Série Bronze, Henrique Almeida se juntará à porta-bandeira Karolliny Fernandes, estreante no último desfile, formando o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da agremiação.

Henrique iniciou seus passos em 2015 como passista mirim do bloco carnavalesco Amigos do Zé. No ano de 2023 recebeu o convite para ser mestre-sala da escola mirim Petizes da Penha. Em 2025 além de defender o pavilhão da Infantes do Lins, estreará como defensor do terceiro pavilhão da Lins Imperial.

"Para mim vai ser uma honra muito grande defender as cores dessa gigante e tradicional agremiação. Espero em muito contribuir para a Lins Imperial esse ano, darei o meu melhor como mestre-sala. Dedicação e empenho não faltarão, pois vou me inspirar naqueles que fizeram história na escola. Eles serão as minhas referências para o desenvolvimento do trabalho", diz Henrique.

Já Karolliny começou no Carnaval através de uma “brincadeira” de porta-bandeira no bloco Pinto Sarado. Aos 5 anos, entrou para o projeto de mestre Manoel Dionísio, passando em seguida para o curso de casais ministrado pelo mestre-sala da Estação Primeira de Mangueira, Matheus Olivério. Karolliny foi terceira porta-bandeira da Infantes, passou para segunda, primeira e agora fará par com Henrique na defesa do terceiro pavilhão da Lins Imperial.

A agremiação desfilará na Intendente Magalhães, no dia 7 de março, data do seu aniversário de fundação.