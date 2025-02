Mauro Diniz é um dos maiores cavaquinistas do samba - Divulgação

Publicado 02/02/2025 13:04

Rio - O músico, cantor e compositor Mauro Diniz surpreendeu os fãs e o mundo do samba, neste sábado (1º), ao informar sua saída da Velha Guarda Show da Portela.



"Venho por meio desse anúncio comunicar meu desligamento da Velha Guarda da Portela. Por motivos pessoais e profissionais, não conseguirei dar continuidade! Meu carinho, respeito e amor por essa escola que sempre estará em meu coração. Valeu, nação portelense! Estarei de longe, sempre na torcida", publicou em seu perfil no Facebook o filho mais velho de Monarco (1933-2021), ex-presidente de honra da Portela e fundador do conjunto.