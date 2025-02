Públicou caprichou nas fantasias para desfile do Chá da Alice - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Públicou caprichou nas fantasias para desfile do Chá da AliceGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 02/02/2025 10:11 | Atualizado 02/02/2025 10:12

Rio - Uma multidão de foliões acompanhou o desfile do bloco Chá da Alice na manhã deste domingo (2), no Centro. O cortejo começou por volta das 9h na Rua Primeiro de Março e seguiu pela Avenida Presidente Antônio Carlos, marcando o segundo dia do circuito dos megablocos pela cidade. Até o Carnaval estão previstos mais de 450 desfiles no Rio.

fotogaleria



Inspirado no universo da obra "Alice no País das Maravilhas", o bloco foi comandado pela banda de axé Babado Novo, de Mari Antunes, que cantou diversos hits do gênero, que está completando 40 anos. Inspirado no universo da obra "Alice no País das Maravilhas", o bloco foi comandado pela banda de axé Babado Novo, de Mari Antunes, que cantou diversos hits do gênero, que está completando 40 anos.

O trio elétrico contou com as participações especiais do grupo É o Tchan e do Sambay, roda de samba voltada para o público LGBTQIAPN+ que faz grande sucesso por onde passa.

A temporada oficial dos blocos no Rio foi aberta neste sábado com Carrossel de Emoções, Prata Preta e diversos outros.

* Em atualização

Colaborou: Raphael Perucci