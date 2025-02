Beija-Flor levou tripé para homenagear o eterno Laíla - Dhavid Normando / Rio Carnaval

Beija-Flor levou tripé para homenagear o eterno LaílaDhavid Normando / Rio Carnaval

Publicado 02/02/2025 07:48 | Atualizado 02/02/2025 07:48

Rio - O público compareceu novamente em peso ao Sambódromo, em mais uma noite de ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial, na noite deste sábado (1°). Cerca de 58 mil pessoas estiveram presentes nas arquibancadas e frisas para prestigiar Paraíso do Tuiuti, a Beija-Flor de Nilópolis e a Mangueira.

A primeira escola a ensaiar foi a Paraíso do Tuiuti. Com o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", a agremiação de São Cristóvão ressaltou a importância de ampliar a voz da comunidade LGBTQIAPN+. A ala de chocalhos da escola veio com os integrantes vestidos nas cores da bandeira arco-íris, com a rainha de bateria, Mayara Lima, usando um figurino colorido.Em seguida foi a vez da Beija-Flor. Com o enredo "Laíla de todos os Santos, Laíla de todos os sambas", a Azul e Branco trouxe familiares do grande homenageado, que marcou época com diretor de Carnaval da escola. Outro marco foi a presença do intérprete Neguinho da Beija-Flor, que já anunciou que se aposentará da função após o desfile.