Danilo Vieira, na imagem com o carnavalesco Jorge Silveira (E), é o novo muso do SalgueiroDivulgação

Publicado 05/02/2025 13:20

Rio- A escola Acadêmicos do Salgueiro anunciou, na tarde desta terça-feira (4), a efetivação do passista Danilo Vieira ao posto de muso. O sambista já foi rei da ala de passistas e representou a agremiação ao disputar, por dois anos consecutivos, o título de Rei Momo.

Emocionado com o reconhecimento da diretoria, Danilo expressou alegria pela conquista.“Estou feliz demais, nervoso e em choque ainda. Essa oportunidade é grandiosa demais na minha vida. Gratidão é a palavra do momento”, comemorou.

O novo muso, que já se reuniu com o carnavalesco Jorge Silveira e conheceu o figurino, começou sua jornada no samba aos 15 anos, desfilando na ala das crianças. A formação como passista teve início na São Clemente, onde permaneceu por cinco anos. Em 2019, ingressou no time de passistas da Vermelho e Branco da Tijuca, sob a orientação de Carlinhos do Salgueiro.

A Academia do Samba levará para a Avenida o enredo “Salgueiro de Corpo Fechado”.