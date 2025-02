Fred Nicácio desfilará pela Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Fred Nicácio desfilará pela Unidos de Padre MiguelDivulgação

Publicado 06/02/2025 09:48 | Atualizado 06/02/2025 09:53

Rio- A Unidos de Padre Miguel anunciou que o médico, apresentador e ex-BBB Fred Nicácio será um dos destaques do seu desfile. Ele visitou nesta quarta-feira (5) o barracão da escola, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, onde conheceu o projeto artístico.

Com um enredo que exalta a ancestralidade e a cultura afro-brasileira, a escola retorna ao Grupo Especial após 52 anos com “Egbé Iyá Nassô”. A escola da Vila Vintém irá se apresentar no domingo de Carnaval, dia 2 de março, na Marquês de Sapucaí, abrindo a primeira noite do Grupo Especial.