Bruno Ribas, Serginho do Porto, Tinga, Wantuir e Marquinhos Art'Samba reunidos para o Bloco - Divulgação

Bruno Ribas, Serginho do Porto, Tinga, Wantuir e Marquinhos Art'Samba reunidos para o BlocoDivulgação

Publicado 06/02/2025 11:53 | Atualizado 06/02/2025 11:55

Rio - O Bloco dos Puxadores, formado por alguns dos principais intérpretes do Rio e de SP, vai promover um grande evento pré-carnavalesco, neste domingo (9), a partir das 10h, em Vila Isabel, na Zona Norte. A festa contará ainda com as participações da bateria da Vila e do músico Chacal do Sax.

O bloco é formado por Tinga (Vila Isabel e Império de Casa Verde), Marquinho Art’samba (Mangueira), Bruno Ribas (Unidos de Padre Miguel), Serginho do Porto (Águia de Ouro e Estácio de Sá) e Wantuir (Porto da Pedra).

“Vamos fazer um super esquenta para o Carnaval. Vai ser um evento para a família toda aproveitar, cantar e dançar. Afinal, nunca é cedo demais para cair na folia”, celebra Marquinho Art’samba.

O evento apresentará um repertório com pagode, MPB e sambas-enredos clássicos. As cores lilás e amarelo dos abadás são inspiradas no Pagodão, bloco criado por Alcione.

“Nosso principal objetivo é mostrar que os puxadores são grandes artistas e podem transitar entre todos os gêneros musicais. Estamos estruturando ações para melhorar as condições da classe, incluindo um sindicato para garantir melhores condições aos intérpretes”, afirma Tinga, refletindo sobre o papel dos puxadores na folia.

O abadá custa R$ 40. O evento acontecerá no Bar Vizinhando (Boulevard 28 de Setembro, 20, em Vila Isabel).