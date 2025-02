Enredo do desfile de 2025 da Portela vai homenagear Milton Nascimento - Magaiver Fernandes / Divulgação

Enredo do desfile de 2025 da Portela vai homenagear Milton NascimentoMagaiver Fernandes / Divulgação

Publicado 06/02/2025 17:44

Rio - O pré-Carnaval no Rio de Janeiro segue a todo vapor. No próximo fim de semana, os blocos de rua vão tomar conta de todas as regiões da cidade, enquanto a Marquês de Sapucaí recebe mais uma semana dos ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro.

No sábado (8), será a vez da Vila Isabel, Portela e Grande Rio realizarem seu primeiro teste na Avenida, a partir das 19h, para encantar os amantes do samba. A entrada é gratuita.



Já no domingo (9), a Sapucaí será palco dos ensaios técnicos da Arranco, Vigário Geral, União de Maricá e Estácio de Sá, da Série Ouro. Neste dia, os desfiles começam às 18h



Macaco Branco, mestre de bateria da Vila Isabel, revelou ao DIA que o ensaio técnico, para ele, traz à tona a emoção do dia do desfile.



"A chegada dos ensaios técnicos nos remete muito ao desfile. É sinal que o Carnaval já está presente no Rio de Janeiro. O trabalho que estamos desempenhando junto à nossa 'Swingueira de Noel' tem sido maravilhoso e temos recebido muitos elogios. A expectativa é a maior e a melhor possível para fazer um grande ensaio e mostrarmos que a Vila Isabel vem para brigar pelo título", disse.



Já Fafá, mestre de bateria da Grande Rio, contou que o teste é a chance de corrigir alguns erros que possam acontecer e melhorar o desempenho para o desfile oficial.



"A expectativa para o sábado é muito boa, a gente tem feito grandes ensaios todas as terças e domingos. A gente espera que consiga fazer isso nesse primeiro ensaio técnico. A gente está frisando muito isso, que é um ensaio, que é para corrigir o que tem que ser corrigido, melhorar e evoluir o que tem que evoluir para poder chegar bem tranquilo, calmo e confiante para o desfile".

Rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro é taxativa sobre a importância do evento. "É sempre bom poder voltar à Avenida nos ensaios técnicos, esse ano são dois, e eu acho que é muito interessante porque é um pouquinho do termômetro que a gente vê. Através do ensaio, a gente consegue ter mais ou menos uma base do que precisa melhorar para o nosso Carnaval. Estou super ansiosa por esse ensaio técnico, a comunidade da Portela é algo que nos encanta, tem um chão forte de canto, e trazer Milton Nascimento, que é essa figura tão importante para a música popular brasileira, para a nossa cultura. Vai ser emocionante, como sempre a Portela faz", destacou.



Blocos pelo Rio



Para os foliões que preferem carnaval de rua, há opções em todas zonas da cidade, com megablocos, blocos infantis e os tradicionais, com os mais diversos horários para agradar a todos os gostos.



No sábado, na Região Central, acontece o .R.B.C. Independente do Morro do Pinto, no Santo Cristo, a partir das 16h. A folia vai rolar até às 22h e a concentração será na Rua Farnese.



Partindo para a Zona Sul, o Chame Gente vai reunir dezenas de pessoas em São Conrado, às 9h, na Avenida Prefeito Mendes de Morais.



A Zona Norte vai contar com dois blocos no sábado. O primeiro, chamado Os 20 de ouro do Mestre Odilon, será realizado na Estrada do Rio Jequiá, no Zumbi, às 13h. O segundo acontece um pouco mais tarde. O Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê vai invadir a Rua Nuassu, em Bento Ribeiro, às 16h.



Na Zona Oeste, ocorre o Bloco da Praia, na Rua Barros de Alarcão, em Pedra de Guaratiba, a partir das 17h.



No domingo, na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, o megabloco SeráQAbre? faz sua estreia a partir das 7h. A festa vai contar com a presença de Pabllo Vittar, Naldo Benny, Gustax, Diego Martins, Juliette, Bibi Babydoll, Tília, Wenny, Felipe Ferro e Diogo Veras.



Ainda na Região Central, tem a Associação Bloco Coração das Meninas, na Rua Sacadura Cabral, no bairro saúde, às 16h.



A Zona Sul da cidade vai ser invadida por blocos infantis. No Humaitá, terá o Caminhadinha, na Praça do Largo dos Leões, a partir das 8h. Já no Flamengo, acontece o Mini Seres do Mar, na Avenida Infante Dom Henrique, também às 8h.



Para os adultos, o Bloco Só Caminha também será realizado no Humaitá, no mesmo local, mas com início marcado para às 12h.



Todos os cantos da Zona Norte terão blocos carnavalescos no domingo. No bairro Tijuca, às 14h, acontece a Banda Cultural Jiló, na Rua Pinto Figueiredo. Bem próximo, no Maracanã, a Banda da Zulmira sacode a Rua Almirante João Cândido Brasil, a partir das 14h.



Em Piedade, o Bloco carnavalesco Xodó da Piedade vai animar os foliões na Rua João Pinheiro, às 16h. Já o G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba anima o carnaval de Pilares, às 16h.



Na Zona Oeste, o Carijó vai agitar o público na Rua Taguatinga, na Freguesia, a partir das 12h.



Confira o calendário completo:



SAPUCAÍ



Sábado, 8 de fevereiro



19h - Vila Isabel

20h40 - Portela

22h20 - Grande Rio



Domingo, 9 de fevereiro



18h - Arranco

19h - Vigário Geral

20h - União de Maricá

21h - Estácio de Sá



BLOCOS



Sábado, 8 de fevereiro



Região Central

G.R.B.C. Independente do Morro do Pinto

Endereço: Rua Farnese, 81 - Santo Cristo

Início: 16h

Fim: 22h



Zona Sul

Chame Gente

Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado

Início: 9h

Fim: 15h



Zona Norte

Os 20 de Ouro do Mestre Odilon

Endereço: Estr. do Rio Jequiá, 482 - Zumbi

Início: 13h

Fim: 17h



Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê

Endereço: Rua Nuassu, 39 - Bento Ribeiro

Início: 16h

Fim:22h



Zona Oeste

Bloco da Praia

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

Início: 17h

Fim: 22h



Domingo, 9 de fevereiro



Região Central

SeráQAbre? - Megabloco

Endereço: Rua Primeiro de Março - Centro

Início: 7h

Fim: 12h



Associação Bloco Coração das Meninas

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 359 - Saúde

Início: 16h

Fim: 22h



Zona Sul

Caminhadinha - infantil

Endereço: Praça do Largo dos Leões - Humaitá

Início: 8h

Fim: 12h



Mini Seres do Mar - infantil

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 187 - Flamengo

Início: 8h

Fim: 11h



Bloco Só Caminha

Endereço: Largo dos Leões - Humaitá

Início: 12h

Fim: 18h



Zona Norte

Banda Cultural do Jiló

Endereço: Rua Pinto de Figueiredo, 26a - Tijuca

Início: 14h

Fim: 20h



Banda da Zulmira

Endereço: Rua Alm. João Cândido Brasil, 251 - Maracanã

Início: 14h

Fim: 20h



Bloco carnavalesco Xodó da Piedade

Endereço: Rua João Pinheiro, 171 - Piedade

Início: 16h

Fim: 22h



G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba

Endereço: Rua Djalma Dutra, 262 - Pilares

Início: 16h

Fim: 22h



Zona Oeste

Carijó

Endereço: Rua Taguatinga - Freguesia

Início: 12h

Fim: 17h