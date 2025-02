Equipes do HemoINTO vão estar presentes na quadra do Salgueiro - Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:37

Rio - O banco de sangue do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) lançou a campanha "Na Folia e na Vida, Doe Alegria", que tem como objetivo incentivar doações e aumentar estoques de sangue durante o Carnaval.

A ação é realizada em parceria com a Acadêmicos do Salgueiro e equipes do HemoInto vão estar presentes nos ensaios técnicos da escola para reforçar a importância de doar sangue. com o primeiro evento ocorrendo na quadra da agremiação, no Andaraí, Zona Norte, nesta quinta-feira (6), às 19h.



A enfermeira Thaís Mello, responsável pela captação de doadores, falou sobre a importância da iniciativa. "Épocas festivas como essa são um período crítico para a doação de sangue, com diminuição significativa dos estoques. Por isso, as campanhas de incentivo são fundamentais para chamar a atenção da população", destacou.



Pré-requisitos para doação de sangue



Apresentar documento original de identidade



Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam da autorização de um responsável)



Apresentar bom estado de saúde



Não estar em jejum



Pesar a partir de 50 kg



Para doar, a pessoa deve comparecer ao HemoInto às segundas, quartas ou sextas-feiras, das 8h às 17h (exceto feriados), na sede do Into, que fica na Avenida Brasil, número 500, 1º andar, no Caju, Zona Portuária.

A quadra do Salgueiro fica na rua Silva Teles, número 104.