Elaine Caetano é a rainha de bateria da Renascer - Reprodução / Instagram

Elaine Caetano é a rainha de bateria da RenascerReprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 12:49

Rio- A Renascer de Jacarepaguá fará um ensaio neste sábado (8), a partir de 18h30, no terraço do Center Shopping Rio, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, com entrada franca.

A agremiação irá exaltar no desfile a força da mulher preta a partir da história da princesa africana Aqualtune, uma das lideranças do Quilombo dos Palmares.

A Renascer, que tem como rainha de bateria Elaine Caetano, será a segunda escola a se apresentar no domingo, dia 2 de março, pela série Prata, na Intendente Magalhães.

O Center Shopping fica Avenida Geremário Dantas, Nº 404, no Tanque.