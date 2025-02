Escolas do Grupo Especial e Sério Ouro ainda têm fantasias disponíveis nas alas da comunidade e comercial - Reprodução

Escolas do Grupo Especial e Sério Ouro ainda têm fantasias disponíveis nas alas da comunidade e comercialReprodução

Publicado 07/02/2025 13:31 | Atualizado 07/02/2025 14:13

Rio - Os desfiles das escolas de samba são uma celebração que causam encantamento em todas as gerações. Os enredos contados por meio das alegorias e fantasias trazem emoção e têm o poder de levantar questionamentos e levar aprendizados. Mas, para além do fascínio que proporcionam ao público, também despertam em muitos a vontade de pisar no solo sagrado da Sapucaí.



Todos os anos, as escolas disponibilizam fantasias para membros da comunidade e também as colocam à venda, seja nas alas comercias ou de composição dos carros alegóricos. Faltando menos de um mês para os desfiles no Sambódromo, a maioria já está com as vagas esgotadas. A passagem das agremiações pela Avenida acontece nos dias 28 de fevereiro, 1º, 2, 3 e 4 de março.

No entanto, ainda há tempo para aqueles que querem realizar o sonho de fazer parte do maior espetáculo da Terra. Confira imagens e outras informações abaixo.

Alas comercias e composições de carros alegóricos



Para quem quer desfilar pelo Grupo Especial, há vagas na Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola ainda tem fantasias de composição femininas para o carro abre-alas e carro 4, nos valores de R$ 3,2 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de masculinas para o carro 5, custando R$ 3,2 mil. Os interessados devem entrar em contato com Pituca, pelo WhatsApp (21) 99962-1055, e os pagamentos devem ser feitos via Pix.





Abrindo os desfiles da Série Ouro na sexta-feira (28), a atual vice-campeã da Série Prata, Botafogo Samba Clube tem três vagas femininas para semi-destaque dos carros abre-alas e 3, cada, nos valores de R$ 1,2 mil. Ainda no abre-alas, há 35 fantasias disponíveis, nos valores de R$ 700 para homens e R$ 1000 para mulheres. Os interessados devem procurar Felipe Yaw pelo telefone (21) 97467-4167. A Estrela Guia de Padre Miguel, na Zona Oeste, será a primeira a desfilar no dia 4 de março, com o enredo "Voltando para o futuro, não há limites para sonhar" , que levará ao público uma viagem intergalática e reflexão sobre o futuro da humanidade.Abrindo os desfiles da Série Ouro na sexta-feira (28), a atual vice-campeã da Série Prata, Botafogo Samba Clube tem três vagas femininas para semi-destaque dos carros abre-alas e 3, cada, nos valores de R$ 1,2 mil. Ainda no abre-alas, há 35 fantasias disponíveis, nos valores de R$ 700 para homens e R$ 1000 para mulheres. Os interessados devem procurar Felipe Yaw pelo telefone (21) 97467-4167.

A agremiação vai levar para a avenida o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco" , em homenagem ao time carioca que em 2024 conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.

O Arranco do Engenho de Dentro conta com três alas com fantasias à venda: Ala 6 - Festa De Nossa Senhora Dos Navegantes; Ala 12 - Arando A Terra - A Luta Por Um Mundo Sustentável; e Ala 13 - A Feira Livre - O Movimento Dos Corpos Que Ganham A Rua. Os valores devem ser consultados com a secretaria da escola, pelo Whatsapp (21) 98816-2065.

Segunda a desfilar pela Série Ouro, a agremiação vai levar para a avenida o enredo "Mães que alimentam o sagrado", retratando o amor, o cuidado e as dificuldades de ser mãe.

A Inocentes de Belford Roxo tem opções de fantasias para o carro alegórico 2, por R$ 800. Para adquirir, basta contatar Ícaro, no telefone (21) 99346-1584. A Caçulinha da Baixada será a terceira escola a se apresentar, na sexta-feira de Carnaval (28), com a reedição do enredo "Ewe, a cura vem da floresta", campeão do carnaval de 2008 (Grupo do Acesso B), que vai tratar do poder da cura das doenças através das plantas e a necessidade de preservação das florestas.

A Unidos da Ponte tem composições para as alegorias abre-alas e 3. Para saber sobre os valores e outras informações das peças, é necessário entrar em contato pelo telefone (21) 96492-6428. Com o enredo "Antropoceno" , a escola de São João de Meriti apresenta na Sapucaí uma reflexão sobre a relação dos seres humanos com o planeta Terra e os desafios ambientais contemporâneos. O desfile acontece no dia 28.

A Estácio de Sá está com as últimas vagas para quem quer desfilar com a primeira escola de samba do Brasil. Ainda há dez fantasias disponíveis, por R$ 700 cada. Para comprar, é necessário entrar em contato com Wesley pelo telefone (21) 96884-7279. A Vermelho e Branco vai para a avenida na sexta-feira (28), com o enredo "O Leão se engerou em encantado amazônico" , que levará o público a conhecer o mundo dos encantados da Amazônia e dos povos originários.

Com o enredo "BA-DER-NA! Maria do Povo" , a União da Ilha conta com 11 fantasias da ala "Os violeiros dos salões" disponíveis para compra, à R$ 800. Para adquirir, é necessário contatar Marcos ou Valdir, pelos telefones (21) 98750-8869 e (21) 99288-3960. A Azul, Branco e Vermelho é a última a passar pelo Sambódromo no primeiro dia da Série Ouro e vai desfilar a história de Marietta Baderna, primeira bailarina da Ópera de Milão, que ficou conhecida por unir a cultura erudita com danças populares nas ruas do Rio.

A União do Parque Acari ainda vende 20 fantasias da Ala 15 - A boemia dos choros e modinhas e 20 de composição para o carro 2. Elas custam, respectivamente, R$ 700 e R$ 1,2 mil e os interessados devem entrar em contato por meio do telefone (21) 99227-1597. A escola desfila em 1º de março com o enredo "Cordas de Prata: o retrato musical do povo", que celebra o violão como um ícone da cultura brasileira, explorando a evolução desde um instrumento das elites até o papel central nas festas populares.

A Unidos de Bangu tem cerca de 60 fantasias para as alas comerciais a partir de R$ 550 e composição de alegoria para homens membros da comunidade, que tenham perfil atlético, por R$ 350. Os interessados devem procurar Igor, no telefone (21) 96984-8216. Com o enredo "Maraka'anandê, Resistência Ancestral" , a agremiação da Zona Oeste vai exaltar a resistência dos indígenas da Aldeia Maracanã.

A Acadêmicos de Niterói, penúltima a desfilar pela Sério Ouro, ainda tem fantasias de composições para o abre-alas, segundo e terceiro carros. No primeiro, há disponibilidade para cinco mulheres e 18 homens, enquanto o segundo há 20 femininas e o último 10 para o mesmo público. As vestimentas custam R$ 1000 e para comprar, é preciso entrar em contato com Amanda, pelo telefone (21) 96463-1656.

Com o enredo "Vixe Maria ", a Azul e Branca da cidade sorriso promete transformar o Sambódromo em uma verdadeira festa junina, ao contar as origens de um dos maiores São João do mundo, em Maracanaú, no Ceará.

Fechando os desfiles da Série Ouro, o Império Serrano está com as últimas vagas para composições dos carros 1 e 2, por R$ 1000 e R$ 900, cada. Os interessados precisam procurar o setor de fantasias, pelo telefone (21) 97047-5410. No desfile deste ano, com o enredo "O que espanta miséria é festa" , a escola vai homenagear um dos maiores nomes de sua história: Beto Sem Braço, autor de clássicos como "Bum Bum Paticumbum Prugurundum" e "Mãe, Baiana Mãe".

Alas da comunidade

As alas da comunidade oferecem fantasias gratuitas em troca do comprometimento e dedicação. A Inocentes de Belford Roxo tem vagas disponíveis para aqueles que forem a todos os ensaios, que acontecem às quarta-feias, às 20h30, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (Rua do Atacadão), próxima ao acesso a Avenida Presidente Dutra. Os interessados devem procurar os presidentes de ala e pagar uma taxa de R$ 50.

A Unidos de Bangu também conta com o envolvimente da comunidade e tem vagas para os que estiverem presentes em todos os ensaios, às quartas-feiras, às 20h, no Largo de Bangu (Rua Santa Cecília). Aos interessados, é necessário contatar Igor pelo telefone (21) 96984-8216 e o pagamento de uma taxa de R$ 100.

A Em Cima da Hora tem cerca de 50 vagas e os interessados devem comparecer aos ensaios às quartas-feiras, às 20h, no Parque Madureira (Rua Soares Caldeira, nº 115), e procurar os presidentes de ala. Há uma taxa de inscrição para a participar de R$ 60. A escola de Cavalcanti, na Zona Norte, passa pela Sapucaí no dia 28 de fevereiro, com o enredo "Ópera dos Terreiros - O Canto do Encanto da Alma Brasileira" , em uma celebração da riqueza cultural e espiritual brasileira, por meio dos rituais, mitos e tradições dos terreiros.

A Unidos do Porto da Pedra também tem oportunidades gratuitas e para participar basta acessar o site www.sociodotigre.com.br e se inscrever no Plano Comunidade, que é grátis. Em seguida, é necessário clicar na aba "desfile conosco", onde é possível conferir e reservar as fantasias disponíveis. Até esta sexta-feira (7), havia vagas para as alas Passarão, das Baianas e Amigos do Tigre.

A retirada das vestimentas é feita na sede da escola, na Travessa João Silva, nº 84, no bairro Porto da Pedra. No dia 1º de março, o Tigre de São Gonçalo desfila o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou" , sobre a promessa de prosperidade com a criação da Fordlândia, no Pará, que se tornou uma história de exploração das florestas e povos originários.

A São Clemente ainda tem poucas fantasias de alas da comunidade disponíveis. Para ocupar uma das vagas é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 100, levar uma foto 3x4 e cópia da identidade. É preciso ainda comparecer a todos os ensaios, que acontecem às terça-feiras, às 20h, na quadra da escola, na Avenida Presidente Vargas, nº 3102, na Cidade Nova, podendo ter apenas uma ausência justificada.