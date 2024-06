Conheça o enredo da Porto da Pedra para o Carnaval de 2025 - Reprodução

Publicado 28/06/2024 22:28

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta sexta-feira (28), que vai trazer o enredo "A História que a Borracha do Tempo Não Apagou" para a passarela do Sambódromo da Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2025. O tema traz a história da luta de Henry Ford na utopia de construir uma cidade industrial dentro da Amazônia.

"Essa história é o retrato de que a ganância e a destruição podem até ameaçar as nossas florestas, mas a natureza, especialmente na Amazônia, é cheia de seus mistérios. E, cedo ou tarde, ela cobra. A derrocada de Fordlândia no século passado é um fato escondido nas páginas de história do Brasil, mas a luta por uma Amazônia livre da cobiça e destruição é atual e urgente. É chegada a hora da retomada da grande Mundurukania e essa luta é de todos nós", disse um trecho do vídeo publicado no Instagram da escola.

A vermelha e branca é a quinta agremiação a se apresentar no sábado (1), seguida da São Clemente, Acadêmicos de Niterói e Império Serrano.

