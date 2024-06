Pieta e Rodrigo França: novo casal de MS e PB da Porto da Pedra - Divulgação

Publicado 28/06/2024 09:34

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta sexta-feira (28), a condução da jovem Pietra, de 16 anos, ao posto de primeira porta-bandeira da escola, após o desligamento de Denadir Garcia. No último desfile, ela desempenhou a função de segunda porta-bandeira.

"Estou sem palavras e profundamente emocionada porque a Porto da Pedra é a minha escola de coração. Danço desde muito pequena e minha grande inspiração sempre foi minha tia Priscila, que também foi porta-bandeira da escola. Sempre dizia que um dia eu defenderia o pavilhão que foi dela e chegou a hora. Ela já não está mais presente fisicamente, mas sei que está orgulhosa e que vai me guiar nesta caminhada”, comemora Pietra.

Cria do projeto social criado por Manoel Dionísio, ela começou a dançar aos 5 anos. Levada pelo avô para os treinos, enfrentou o primeiro obstáculo já no ano seguinte, quando quase não conseguiu inscrever-se por conta da pouca idade.

"Eu só tinha 6 anos e achavam que eu não ia levar a sério. Fizeram um teste comigo e viram que eu queria mesmo ser porta-bandeira. A partir daquele momento eu não parei mais. Naquele mesmo ano, eu comecei a dançar na Virando Esperança", relembra.

Pietra, que fará par com Rodrigo França, não esconde a expectativa para a estreia. "Quando temos um sonho e a oportunidade vem, a gente precisa se doar 101% e eu estou pronta para isso. Sempre me dediquei a tudo que faço e vou trabalhar muito para ajudar a minha escola a voltar ao topo. O ano de 2024 já foi um aprendizado muito grande porque, mesmo estando com o segundo pavilhão, eu me preocupei em me preparar e me empenhar para obter os melhores resultados."

Presidente da agremiação de São Gonçalo, Fabrício Montibelo destaca a valorização da "prata da casa". "A Pietra é cria da nossa comunidade e, para o próximo ano, nossa ideia é valorizar o nosso chão. Temos certeza de que esta será mais uma aposta positiva, como outras que fizemos e que hoje estão no Grupo Especial, ou em destaque nas suas escolas."

A Porto da Pedra, que foi rebaixada do Grupo Especial em 2024, será a quinta escola a desfilar no sábado, dia 1º de março de 2025, pela Série Ouro.