Com experiência imersiva inédita na Cidade do Samba, Vila Isabel lança sinopse do enredo de 2025

Rio - A Unidos de Vila Isabel apresentou na noite desta quarta-feira (26) a sinopse do Carnaval 2025. Em uma apresentação imersiva do enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", o público foi convidado a brincar com a imaginação e embarcar em uma aventura misteriosa e divertida na Cidade do Samba.



Conduzidos por um maquinista "assustador", cada convidado tomou seu lugar numa espécie de "trem fantasma" para percorrer um trajeto de mais de um quilômetro com interação com personagens e efeitos especiais. A fim de compor a atmosfera do enredo, a Vila Isabel adicionou quase 300 pontos de iluminação cênica e realizou uma parceria com a Liesa para desligamento de todas as luzes do complexo de barracões, na Gamboa.



Ao desembarcar em frente ao espaço da escola, mais escuridão, névoa e "seres assustadores" aguardavam os convidados no caminho até o elevador. No trajeto de subida: noiva cadáver, palhaço maldito, mortos vivos e fantasmas – cada pavimento revelava uma nova figura de filmes e livros marcantes.

'Precisamos de um samba que faça a Sapucaí tremer'



A última parada do circuito foi o quarto andar do barracão, onde havia um cinema com telão de led e um bufê temático. Após a apresentação de um vídeo com a sinopse, o carnavalesco Paulo Barros explicou o enredo.



"Todas as assombrações que vocês viram são para nossa diversão. Na avenida, o Trem Fantasma vai passar por florestas, águas, matas, redondezas, infância e vai desembarcar em um grande baile. Por que nós vamos no Trem Fantasma? Para sentir medo? Não! Para se divertir. Precisamos de um samba que seja alegre, valente e que faça a Sapucaí tremer", disse o carnavalesco.



Foram necessários oito dias e 48 profissionais para montagem da megaestrutura, além de dois dias de ensaios e um evento-teste. Ao todo, 35 atores participaram do elenco. Grande Rio, Portela e Salgueiro também contribuíram com elementos cenográficos.



"Nós queremos um bom samba e, por isso, entregamos não só uma boa sinopse, mas também uma imersão no nosso enredo. O Carnaval é alegria e a Vila Isabel vai transformar as assombrações em uma grande festa na Avenida em 2025", afirmou o presidente da agremiação, Luiz Guimarães.

