Carlinhos Salgueiro em evento na cidade de Atlanta, nos EUA - Divulgação

Publicado 27/06/2024 10:29

Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro e responsável pela ala de passistas da Vermelho e Branco, foi coroado rei da escola Unidos de Atlanta, no último final de semana, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O coreógrafo recebeu o convite da agremiação para reinar e apresentar ao público americano o samba brasileiro. "Todos os anos eu divido um pouco da minha arte com as pessoas pelos países que passo. Quando essa arte é reconhecida isso me emociona muito", comentou Carlinhos.

O sambista, agora, se prepara para compromissos na Alemanha e no Canadá. "O trabalho não para. Estou aqui nos Estados Unidos representando meu país, mas sigo dando aulas on-line, pois acredito na formação de novos sambistas", declarou o coreógrafo, considerado um dos maiores nomes do Carnaval carioca.