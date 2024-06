Anitta e Feyjão fazem parceria em samba-enredo da Unidos da Tijuca - Reprodução

Anitta e Feyjão fazem parceria em samba-enredo da Unidos da TijucaReprodução

Publicado 26/06/2024 15:57

Rio - Anitta e Feyjão fizeram uma parceria na composição do samba-enredo que vai concorrer ao Carnaval de 2025 pela da Unidos da Tijuca. A informação foi revelada pelo artista durante participação no podcast "Bulldog Show", no Youtube, na terça-feira (25), onde contou que o tema é Logun Edé, orixá que a cantora é devota.

"Agora estou escrevendo um samba enredo com a Anitta. É uma confusão, cara. Quando eu vejo, já estou nesse lugar e eu falo, 'cara que loucura, hein?'", disse Feyjão, que afirmou que o novo projeto surgiu quase que como uma surpresa para ele.

A parceria entre os artistas promete trazer um samba-enredo autêntico e cheio de significado para a Unidos da Tijuca, destacando a riqueza cultural e espiritual envolvida na criação. De acordo com Feyjão, Anitta se envolveu profundamente com a temática. "A Anitta ficou toda envolvida com essa coisa da espiritualidade dela, nos últimos acontecimentos, lançou clipe sobre isso recentemente…", explicou.

Ele também mencionou a colaboração com outros artistas renomados no projeto. "Um amigo meu me chamou pela primeira vez pra compor um samba, que é o Fred Camacho, que faz samba para caramba. Eu chamei o Estevão, que é um outro amigo meu, que também é de Logun Edé, e chamamos ela", relatou.