André Tabuquine, novo carnavalesco da CubangoReprodução / Facebook

Publicado 17/06/2024 07:58

Rio - A Acadêmicos do Cubango anunciou a contratação do carnavalesco André Tabuquine, ex-União do Parque Acari.

No Carnaval desde 1998, ele começou como aderecista da Em Cima da Hora e, nos anos seguintes, atuou como coordenador de alegorias na Imperatriz Leopoldinense e na confecção de fantasias de destaques e casais de mestre-sala e porta-bandeira.

Entre 2004 e 2006, foi coordenador de alegorias em escolas como Vila Isabel, Estácio de Sá, Alegria da Zona Sul, Porto da Pedra, Lins Imperial e Império da Tijuca.

A estreia como carnavalesco veio em 2008, também na Em Cima da Hora. Na sequência, defendeu Favo de Acari, Arrastão de Cascadura, Rosa de Ouro, Corações Unidos do Amarelinho, Alegria da Zona Sul e União do Parque Acari.

"A Cubango é uma escola super tradicional. Com certeza iremos fazer um grande Carnaval. Vocês podem esperar a Cubango com um desfile maravilhoso e magnífico na Intendente, rumo à Sapucaí", destaca Tabuquine.



A agremiação de Niterói será a nona escola a desfilar na Série Prata, no dia 4 de março, na Estrada Intendente Magalhães.