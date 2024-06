Jurados ficam espalhados em diferentes pontos da pista - Divulgação

Jurados ficam espalhados em diferentes pontos da pistaDivulgação

Publicado 14/06/2024 14:52 | Atualizado 14/06/2024 15:10

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) está recebendo currículos de pessoas interessadas em participar do corpo julgador do Grupo Especial. O objetivo é ampliar e atualizar o banco de currículos, conectando-se a profissionais que domine cada quesito.

>>> Confira a ordem dos desfiles para o Carnaval 2025



Além de não ter vínculo com nenhuma agremiação, o candidato deve ter, no mínimo, cinco anos de experiência em atividades relacionadas à cultura, música, dança, arte, história ou áreas similares, de maneira que garanta uma avaliação técnica e imparcial, caso seja escolhido. Eventuais pós-graduações ou especializações poderão ser consideradas como diferenciais no momento da seleção.



"É fundamental que o profissional seja independente, sem associação com as escolas de samba que estão em disputa, seja por meio de associações anteriores ou familiares. É necessário demonstrar, ainda, habilidade para avaliar com critério e justiça, observando os detalhes técnicos e artísticos das apresentações", destaca o coordenador de jurados, Thiago Farias.



Para participar, é necessário enviar o currículo para o e-mail curriculo.julgador@liesa.org.br, contendo uma pequena biografia detalhada de formação e área de atuação, informando, ainda, qual quesito se sente apto a julgar. O prazo vai até 29 de julho. A entidade ainda não divulgou quantos nomes serão trocados para o próximo Carnaval.



Vale ressaltar que o candidato também deverá ter disponibilidade para participar de todos os dias de desfiles que, em 2025, acontecerão em 2, 3 e 4 de fevereiro - domingo, segunda e terça-feira de Carnaval. Além de não ter vínculo com nenhuma agremiação, o candidato deve ter, no mínimo, cinco anos de experiência em atividades relacionadas à cultura, música, dança, arte, história ou áreas similares, de maneira que garanta uma avaliação técnica e imparcial, caso seja escolhido. Eventuais pós-graduações ou especializações poderão ser consideradas como diferenciais no momento da seleção."É fundamental que o profissional seja independente, sem associação com as escolas de samba que estão em disputa, seja por meio de associações anteriores ou familiares. É necessário demonstrar, ainda, habilidade para avaliar com critério e justiça, observando os detalhes técnicos e artísticos das apresentações", destaca o coordenador de jurados, Thiago Farias.Para participar, é necessário enviar o currículo para o e-mail curriculo.julgador@liesa.org.br, contendo uma pequena biografia detalhada de formação e área de atuação, informando, ainda, qual quesito se sente apto a julgar. O prazo vai até 29 de julho. A entidade ainda não divulgou quantos nomes serão trocados para o próximo Carnaval.Vale ressaltar que o candidato também deverá ter disponibilidade para participar de todos os dias de desfiles que, em 2025, acontecerão em 2, 3 e 4 de fevereiro - domingo, segunda e terça-feira de Carnaval.

Em 2024, cada um dos 36 julgadores recebeu uma ajuda de custo de R$ 4 mil para atuar nos dois dias de apresentações, além de transporte e alimentação por conta da Liesa. Os jurados também têm direito a levar um convidado cada para a Sapucaí.

Para 2025, a entidade ainda não divulgou o valor do pró-labore, no entanto, a quantia poderá ser maior devido ao aumento de horas de trabalho.