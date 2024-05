Sorteio aconteceu na Cidade do Samba - @wagnerrodriguesrj

Publicado 24/05/2024 00:02 | Atualizado 24/05/2024 00:52

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) definiu, nesta quinta-feira (23), a ordem dos desfiles do Grupo Especial, após sorteio na Cidade do Samba . Em 2025, pela primeira vez na história, as agremiações vão se apresentar em três noites.

Três das 12 escolas já tinham suas posições definidas antes do evento. A atual campeã da Série Ouro, Unidos de Padre Miguel, abre o domingo, dia 2 de março. Já a penúltima e antepenúltima de 2024, Unidos da Tijuca e Mocidade Independente, se apresentam na segunda-feira e terça-feira respectivamente. As demais posições foram sorteadas.

Confira a ordem do desfile de 2025

Domingo

1ª.- Unidos de Padre Miguel

2ª- Imperatriz Leopoldinense

3ª- Unidos do Viradouro

4ª- Estação Primeira de Mangueira



Segunda-feira

1ª- Unidos da Tijuca

2ª- Beija-Flor de Nilópolis

3ª- Acadêmicos do Salgueiro

4ª- Unidos de Vila Isabel



Terça-feira

1ª- Mocidade Independente

2ª- Paraíso do Tuiuti

3ª- Grande Rio

4ª- Portela

O primeiro Carnaval sob o comando de Gabriel David na presidência da Liesa terá diversas mudanças. Com as três noites de desfiles, quatro agremiações vão se apresentar por dia. Dessa forma, também em decisão inédita, as notas dos julgadores passarão a ser fechadas ao final de cada desfile, que contarão, ainda, com shows de artistas renomados do samba.

O sorteio, que pela primeira vez não foi restrito a convidados e dirigentes das escolas, teve como mestres de cerimônia a atriz Regina Casé e o carnavalesco e comentarista Milton Cunha.