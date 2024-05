Viradouro é a grande campeã do carnaval 2024 .Foto: Pedro Ivo/Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 21/05/2024 21:26

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) vai realizar, nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, o sorteio que vai definir a ordem dos desfiles do Carnaval de 2025, na Cidade do Samba. Pela primeira vez, o evento será aberto ao público até as 21h mediante a troca de 1kg de alimento não perecível, que será enviado às vítimas da chuva no Rio Grande do Sul.

Três agremiações já conhecem os dias e posições do desfile. A Unidos de Padre Miguel abre o domingo, dia 2 de março, enquanto a Unidos da Tijuca abre a segunda-feira (3/03), e a Mocidade, a terça-feira (4/03). Todas as demais vão entrar no sorteio.

No local, os espectadores ainda vão poder confraternizar enquanto acompanham apresentações do Grupo S.E.R., da roda de samba de Pretinho da Serrinha, da Unidos do Viradouro e do Samba da Volta.