Busto de Beto Sem Braço foi inaugurado, no ano passado, na quadra do Império Serrano - Pedro Siqueira / Divulgação

Busto de Beto Sem Braço foi inaugurado, no ano passado, na quadra do Império SerranoPedro Siqueira / Divulgação

Publicado 22/05/2024 08:55

Rio - A quadra do Império Serrano vai ferver nesta sexta-feira (24)! A agremiação vai celebrar os 411 anos do bairro de Madureira e o aniversário de 83 anos de um de seus maiores compositores: Laudeni Casemiro, o popular Beto Sem Braço, no local, a partir das 17h. O evento terá roda de samba gratuita, comandada pelo músico Arifan e com participação de Marquinho Satha.

Além disso, a comemoração ainda contará com espaço kids, a exposição "Mulheres", com o DJ Orkidea tocando nos intervalos, e roda de conversa sobre Beto Sem Braço e o bairro de Madureira.



Essa será a segunda edição da roda de samba em comemoração ao aniversário de Beto Sem Braço, autor de clássicos inesquecíveis sambas de enredo, como "Bum Bum Paticumbum Prugurundum", "Mãe, baiana mãe", no Império Serrano. Em 2023, foi inaugurado o busto do compositor na quadra do Reizinho e reuniu grandes nomes do samba, parceiros de longas datas e uma legião de fãs de todas as idades.



Segundo a vice-presidente cultural Paula Maria, o Império Serrano tem o dever de promover eventos que celebrem o legado e a história de seus grandes nomes. "Para que estejamos hoje aqui, muitas pessoas passaram e ajudaram a construir a história do Império Serrano. O Beto Sem Braço, sem dúvida alguma, é um dos grandes nomes dessa constelação de imperianos, que encantou e encanta gerações através das suas músicas, sendo sambas de enredo ou não. Por isso, temos sempre que exaltá-lo, assim como a tantos ícones da nossa escola. Ano passado tivemos um evento muito bonito e, com certeza, teremos um ainda mais belo na sexta-feira. Todos estão convidados", destacou.



Filha de Beto Sem Braço, Priscila Casemiro ressaltou que a roda de samba é uma forma de seguir o legado deixado pelo compositor. Para ela, o evento é uma forma de seguir levando a história para os sambistas atuais. "O Império Serrano e Madureira consagraram meu pai como compositor de samba de enredo. Nos reunirmos para cantar Beto Sem Braço não é só um ato de resistência, mas de reviver memórias e manter suas obras vivas, contagiando a nova geração", afirmou.





Serviço:



Roda de samba: 83 anos de Beto Sem Braço e 411 de Madureira

Sexta-feira, às 17h

Local: Quadra da Império Serrano

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero, 114 - Madureira, Rio de Janeiro

Atrações: Arifan, Marquinho Sathan e convidados

Entrada franca