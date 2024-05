Rafa Bqueer posa entre os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad (D) - Divulgação

Rafa Bqueer posa entre os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad (D) Divulgação

Publicado 20/05/2024 09:12

Rio - A Grande Rio anunciou a chegada de Rafa Bqueer para integrar a equipe de pesquisa do enredo de 2025, que exalta aspectos da cultura do Pará. Multiartista, ela transita pelos universos das artes visuais, da performance, do cinema, da cena drag e dos desfiles das escolas de samba.



Natural de Belém, Rafa cursou Artes Visuais na Universidade Federal do Pará. Foi durante a graduação, em 2013, que a artista conheceu os carnavalescos da Grande Rio. Na época, ela participava de um intercâmbio acadêmico e estudava na Escola de Belas Artes da UFRJ.

Desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o enredo da agremiação de Caxias ainda não tem título definido.