Passistas do projeto Passos da Zona Oeste, da Mocidade Independente - Leo Queiroz

Publicado 17/05/2024 12:00 | Atualizado 17/05/2024 12:40

Rio - A Mocidade Independente de Padre Miguel está com projetos para desenvolver novos talentos do Carnaval, voltados ao samba no pé e bateria. As inscrições vão até o dia 4 de junho, com as aulas começando na primeira semana do mesmo mês.



Gratuito, o "Passos da Zona Oeste" acontece há nove anos. É permitida a participação de qualquer pessoa a partir dos 6 anos. As aulas serão todas as terças, às 20h, na quadra da Vila Vintém.

"Além de formar novos passistas, o projeto visa preservar a cultura do samba no pé. O samba é inclusivo e nosso principal objetivo é trazer pessoas de todas as idades para a quadra", explica o diretor artístico George Louzada.



Quem se interessar por percussão poderá fazer parte da oficina de bateria, comandada pelo mestre Dudu, às segundas e terças-feiras. A taxa de inscrição custa R$ 100 e a mensalidade, R$ 70.

A quadra da Mocidade fica na Rua Coronel Tamarindo, 38, na Vila Vintém.