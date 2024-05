'Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece' será enredo da Vila Isabel no Carnaval 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 15/05/2024 13:04

Rio - A Unidos de Vila Isabel divulgou, nesta quarta-feira (15), o título do enredo que levará para a Sapucaí no Carnaval 2025. Em "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", a escola focará nas assombrações que atazanam o imaginário popular, demonstrando como elas fazem parte do nosso dia a dia de várias formas, em diversas etapas da vida – desde a infância até a fase adulta. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.

"O enredo é a cara do Paulo. Será um enredo misterioso e divertido. Nós estamos apostando em um caminho diferente da maioria das outras escolas porque acreditamos que investir na personalidade e no modelo de trabalho do nosso carnavalesco vai nos trazer o título”, afirmou o presidente da agremiação, Luiz Guimarães.



Além de Paulo Barros, também assinam o enredo o pesquisador Vinícius Natal e o professor da Faculdade de Educação da Uerj Luiz Rufino.



Em breve, a azul e branca do bairro de Noel trará mais detalhes sobre o desenvolvimento do enredo, assim como a sinopse.