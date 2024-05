Doações podem ser entregues na Cidade do Samba - Divulgação

Doações podem ser entregues na Cidade do SambaDivulgação

Publicado 12/05/2024 07:39

Rio - Com o objetivo de ajudar moradores do Rio Grande do Sul na limpeza de ruas e casas afetadas pelas enchentes, as agremiações do Grupo Especial começaram a produzir rodos nos barracões da Cidade do Samba. Para viabilizar uma boa quantidade, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) está pedindo doações de madeira.

"Estamos totalmente solidários à população do Rio Grande do Sul e pensando em diversas maneiras de ajudar. Soubemos que eles estão precisando bastante de rodos que sejam fortes para tirar a lama e a água. As escolas de samba, então, concordaram em utilizar os barracões para produzir esses materiais", afirma o presidente da Liesa, Gabriel David.

Os interessados podem doar qualquer tipo de madeira, seja ela inteira ou até mesmo em pedaços, de diferentes formas e tamanhos.

Vale ressaltar que a Liesa segue recebendo, também, outros tipos de donativos já solicitados, como alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, travesseiros e rações para cachorros e gatos.

As doações podem ser enviadas para a Cidade do Samba (Rua Rivadávia Corrêa, 60, Gamboa), entre 10h e 18h.