Cerca de três mil mães foram presenteadas na véspera do feriado - Nelson Malfacini / Divulgação Imperatriz

Publicado 11/05/2024 16:49

Rio - A Imperatriz Leopoldinense promoveu, na manhã deste sábado (11), uma homenagem às mães do Complexo do Alemão e dos bairros Ramos, Penha, Olaria e Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Voluntários e parceiros da escola distribuíram cerca de três mil rosas na região.



De acordo com a agremiação, a ação, que faz parte do projeto "Imperatriz Social", foi uma forma de demonstrar "carinho e gratidão às 'imperatrizes'"."Toda mãe é uma Imperatriz. E esse carinho por cada uma é muito especial, por tudo que elas representam no dia-a-dia de suas famílias e pela força que carregam durante toda a vida. Foi tudo pensado com muito amor", ressaltou a presidente Catia Drumond, filha do ex-patrono Luizinho Drumond.A Imperatriz, que ficou na segunda colocação do último desfile do Grupo Especial, já tem o título do enredo definido para o próximo Carnaval: Ómi Tútú ao Alúfon - Água fresca para o senhor de Ifón. A agremiação de Ramos vai abordar a temática afro-religiosa ligada à mitologia dos orixás.Neste sábado (11), a Casa Branca do Engenho Velho (Ilê Axé Iyá Nassô Oká), primeiro terreiro do Brasil, anunciou que irá colaborar com informações para o desenvolvimento do enredo da escola. Em abril, Catia Drumond e o carnavalesco Leandro Vieira visitaram casas de candomblé em Salvador.