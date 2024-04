Catia Drumond e Leandro Vieira com o responsável pelo terreiro - Divulgação / Imperatriz

Publicado 16/04/2024 09:34

Rio - O carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense, Leandro Vieira, e a presidente da escola, Catia Drumond, visitaram Salvador (BA), na última semana, para "mergulharem" na atmosfera do enredo "Ómi Tútú Ao Alúfon - Água fresca para o senhor de Ifón" . Na ocasião, eles visitaram casas de candomblé e a Igreja do Senhor do Bonfim.

O roteiro incluiu visita à Casa Branca do Engenho Velho, primeiro terreiro do Brasil, onde foram recebidos pela Ekedi Sinhá, e também ao Ilê Axé Opô Afonjá, que tem como anfitriã a ialorixá Mãe Ana de Xangô. A dupla ainda aproveitou a viagem para pedir bênçãos na famosa Igreja do Senhor do Bonfim.



"Estar na Bahia é sempre motivo de muita alegria, ainda mais quando temos um enredo tão rico e transformador. Será muito especial”, afirmou Catia.



O enredo de 2025 marca o terceiro Carnaval consecutivo assinado por Leandro Vieira.