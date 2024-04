Muskito e Roberta Freitas com dirigentes do Boi da Ilha - Divulgação

Publicado 18/04/2024 08:56

Rio - Muskito e Roberta Freitas formam o novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira do Boi da Ilha do Governador. O anúncio foi feito pela diretoria na última terça-feira (16).



O profissional escolhido tem passagens por agremiações como Santa Cruz, Salgueiro, Sereno de Campo Grande, Alegria da Zona Sul e Império da Tijuca. "Gostaria de agradecer a confiança depositada em nosso trabalho. É uma honra defender as cores do Boi da Ilha", afirmou o mestre-sala.



A porta-bandeira também comemorou. “É um misto de felicidade com responsabilidade. Estou muito feliz com este retorno à escola”, disse Roberta, que já passou por escolas como Santa Cruz, Paraíso do Tuiuti, Unidos de Villa Rica e Estácio de Sá.

O Boi da Ilha irá desfilar na Série Prata em 2025.