Ney Filardi recebeu 269 votos - Reprodução

Ney Filardi recebeu 269 votosReprodução

Publicado 15/04/2024 08:54

Rio - Em eleição realizada neste domingo (14), na quadra da escola, no Cacuia, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, o atual presidente Ney Filardi, da Chapa Azul (Prata da Casa), foi reeleito.

O presidente vai comandar a escola no triênio 2024/2025/2026. Ele teve 269 votos, contra 193 votos do seu opositor Marinho Maia da Chapa Branca, sendo 1 voto nulo.

A posse da gestão foi realizada logo em seguida. O vice-presidente será Donato Nunes e o presidente de honra, Sávio Neves.