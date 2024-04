Tia Graça recebeu moção na Câmara - Divulgação

Publicado 11/04/2024 09:14

Rio - A coordenadora das alas comunitárias da Mocidade Independente de Padre Miguel, Maria das Graças, mais conhecida como Tia Graça, foi homenageada pela Câmara de Vereadores do Rio.



A moção, concedida pelo vereador Felipe Boró (PRD), no último dia 2, destacou o compromisso da sambista em promover a cultura e as tradições da comunidade da Vila Vintém, na Zona Oeste.