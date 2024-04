Leonardo Bessa - Divulgação

Publicado 08/04/2024 12:05

Rio - Leonardo Bessa é o novo intérprete oficial da Unidos da Ponte, da Série Ouro. O anúncio foi feito nas redes sociais da escola no último sábado (6).



O cantor, compositor e produtor musical começou a trajetória como puxador em 2004 no Arranco do Engenho de Dentro. Em seguida, passou por São Clemente, pelo Salgueiro, onde ficou por oito carnavais, e Renascer de Jacarepaguá, além da Tucuruvi, em São Paulo.



No último Carnaval, esteve na Sapucaí como apoio do carro de som do Paraíso do Tuiuti.



"É uma alegria muito grande poder retornar ao grande palco do Carnaval e defender uma das bandeiras mais tradicionais do samba. Uma honra poder cantar sambas que foram eternizados na voz do grande Grilo, uma referência da minha infância. Somos todos Unidos da Ponte e fim de papo, 'tá bom?'", celebrou o intérprete.