Monique Rizzeto é a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói - Divulgação

Monique Rizzeto é a nova Rainha de Bateria da Acadêmicos de NiteróiDivulgação

Publicado 05/04/2024 19:34

Rio - A Acadêmicos de Niterói já tem uma nova rainha de bateria para o Carnaval 2025. O cargo passa a ser ocupado por Monique Rizzeto.

"Estar na escola que carrega o nome da cidade que eu morei será muito prazeroso. Estou realizando um sonho que sempre lutei para conquistar, que é ser rainha de bateria na Marquês de Sapucaí. Quero somar com a escola, já me sinto feliz e acolhida. A empolgação está a mil para fazer o meu melhor junto ao meu Mestre e os ritmistas", afirma Monique.

Há mais de 15 anos no mundo do samba, Monique começou como passista na Unidos de Vila Isabel. Depois, passou por escolas como Estácio de Sá e Império Serrano. No último carnaval, foi rainha de bateria da Unidos da Barra da Tijuca, na Série Prata.



Com o time quase completo, a Azul e Branca da Cidade Sorriso irá em busca do campeonato da Série Ouro em 2025 e uma vaga no Grupo Especial do carnaval carioca.