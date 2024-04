Ariel Portes e Ester Domingos: reforços da Independentes de Olaria - Divulgação

Publicado 05/04/2024 10:58 | Atualizado 05/04/2024 10:59

Rio - Ester Domingos e Ariel Portes são os novos carnavalescos da Independentes de Olaria, escola da Série Prata. O anúncio foi feito pela diretoria nas redes sociais.



Ester Domingos é graduada em design de moda e iniciou sua trajetória no Carnaval em 2022, integrando a equipe de criação da Estação Primeira de Mangueira. Ela também passou pela Mangueira do Amanhã, onde foi responsável pelo departamento de modelagem. Para 2025, a designer seguirá na Verde e Rosa participando da construção do próximo desfile.



Ariel Portes é graduado em História, com passagem pela Escola das Artes do Porto, em Portugal, e mestrando em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Integra a equipe de criação da Estação Primeira de Mangueira desde 2022.

Além disso, já teve passagem pela Independente de Olaria quando, em 2020, foi enredista da agremiação.