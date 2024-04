Milton Nascimento com os carnavalescos André Rodrigues e Antonio Gonzaga - Divulgação

"Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol - Uma homenagem a Milton Nascimento", de autoria dos carnavalescos André Rodrigues e Antonio Gonzaga, terá a sinopse divulgada no aniversário de 101 anos da Portela, em 11 de abril. Rio - A Portela preparou um vídeo especial para lançar seu enredo de 2025, que vai exaltar a obra do cantor e compositor Milton Nascimento . O material, que foi divulgado nas redes sociais da escola, nesta quinta-feira (4), tem a participação de Tia Surica, baluarte e presidente de honra da Azul e Branca, além de outros segmentos da maior campeã do Carnaval carioca."Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol - Uma homenagem a Milton Nascimento", de autoria dos carnavalescos André Rodrigues e Antonio Gonzaga, terá a sinopse divulgada no aniversário de 101 anos da Portela, em 11 de abril.

O vídeo também foi publicado nas redes sociais do homenageado. Personalidades da cultura e fãs do cantor elogiaram a novidade. "Eu estou em prantos", escreveu a cantora portelense Maria Rita. "Aaaaaahhhh", postou a cantora Teresa Cristina. "Que alegria", resumiu o empresário Augusto Nascimento, filho do homenageado.



Milton Nascimento já foi enredo da escola de samba Unidos do Cabuçu, em 1989. Ele também tem ligação com a Estação Primeira de Mangueira, onde desfilou em 2004.



Com mais de 60 anos de carreira, ele é autor de clássicos como "Maria, Maria", "Caçador de Mim", "Travessia", "Cais", "Clube da Esquina Nº 2", "Nada Será Como Antes", "Canção da América" e muitos outros.