Intérprete Pitty de Menezes (à direita) e mestre Lolo: estrelas da ImperatrizWagner Rodrigues / Divulgação

Publicado 02/04/2024 08:38 | Atualizado 02/04/2024 08:39

Rio - A primeira escola a alcançar o número 1 no Viral Rio de Janeiro BR, do Spotify, com a versão ao vivo do desfile 2024, foi a Imperatriz Leopoldinense, nesta segunda-feira (1º). O álbum foi lançado há duas semanas pelo Rio Carnaval.